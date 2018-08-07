Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Haddad fará transmissão paralela durante debate de candidatos na TV

PT vai insistir que Lula, preso em Curitiba, participe do debate; partido considera ainda pedir que a emissora coloque uma cadeira vazia com o nome do ex-presidente durante o programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 18:44

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 18:44

Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de Santo Paulo, e Lula, ex-presidente da República (PT) Crédito: Reprodução/Web
O ex-prefeito Fernando Haddad (PT), candidato a vice-presidente e possível substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial, pretende fazer uma transmissão paralela na internet durante o debate entre candidatos que será realizado pela TV Bandeirantes, nesta quinta-feira (9).
O PT vai insistir, no entanto, que Lula, preso em Curitiba, participe do debate. O partido considera ainda pedir que a emissora coloque uma cadeira vazia com o nome do ex-presidente durante o programa.
Haddad afirmou que o partido deverá fazer um "debate programático" com a participação de blogueiros. "E nós vamos ganhar em audiência", declarou, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (7), ao lado da deputada gaúcha Manuela D'Ávila (PCdoB), escolhido para ser candidata a vice-presidente após a decisão da Justiça Eleitoral sobre Lula.
Para defender a presença do ex-presidente no debate, o PT alega que ele foi oficializado como candidato durante convenção, no último sábado (4), e que a confirmação foi registrada em ata no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para os demais debates, após o registro da candidatura no dia 15, o núcleo da campanha petista defende que a discussão sobre a presença de Lula ou de um representante nos programas seja feita na Justiça Eleitoral.
"Lula teria, até o deferimento ou não, espero que seja o deferimento do seu pedido, o direito de participar de tudo. A lei é clara, inclui rádio e TV", disse Haddad.
O coordenador da campanha presidencial do PT, José Sergio Gabrielli, reforçou que o partido tentará na Justiça, até a última instância, que Lula esteja no debate da Band. "O candidato é Lula. Vamos forçar para que Lula esteja lá." A emissora já informou à campanha que apenas o candidato a presidente deve estar no programa e que não cabe ao canal de televisão buscar que Lula deixe a prisão, em Curitiba, para participar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados