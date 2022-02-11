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Pacote de aumentos

Guarapari dobra auxílio-alimentação e verba de combustível de vereadores

Valor do tíquete foi para R$ 1.820. Câmara Municipal também aprovou uma série de gratificações para comissionados na mesma sessão

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 15:19

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

11 fev 2022 às 15:19
Câmara Municipal de Guarapari aprovou na noite da última terça-feira (8) uma série de projetos que beneficiam os vereadores e servidores do Legislativo. Entre eles está o aumento em 100% do valor do auxílio-alimentação e de gastos com combustível.  
Eles vão ganhar R$ 1.820 por mês para despesas com alimentação e R$ 1.560 com combustível. Antes, esses auxílios eram de R$ 910 e R$ 780, respectivamente.
Além disso, os parlamentares também aprovaram a criação de diversas gratificações para funcionários efetivos e comissionados da Casa. O bônus varia de 15% a 60% e também de acordo com o cargo ocupado. 
Guarapari dobra auxílio-alimentação e verba de combustível de vereadores
Plenário da Câmara Municipal de Guarapari
Plenário da Câmara Municipal de Guarapari Crédito: Divulgação/Câmara de Guarapari
Os Projetos de Lei 004/2022 e 003/2022 são de autoria da Mesa Diretora, que é presidida pelo vereador Wendel Sant’Ana Lima (PTB). A reportagem procurou o parlamentar, que não respondeu às mensagens enviadas. A votação aconteceu durante sessão extraordinária, que não foi transmitida pelo Legislativo municipal.
Os projetos foram aprovados pela maioria absoluta dos vereadores presentes, sendo que a votação foi simbólica: 13 foram a favor e apenas três se manifestaram contra. A Câmara levou três dias para fornecer a reportagem de A Gazeta informações sobre a votação das pautas. 

AUMENTO DE 100% NO VALOR DE AUXÍLIOS

De acordo com a justificativa do texto que propôs o reajuste nos auxílos, os valores estariam há sete anos sem recomposição.
“Neste mesmo período houve aumento significativo da inflação, em especial no preço dos combustíveis e gêneros alimentícios”, diz o documento. 

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Sobre o aumento de 100% na verba para combustível, é justificado o fato de a Câmara não possui veículos oficiais e os parlamentares usam os próprios carros para exercer as atividades “cabendo destacar as constantes visitas e deslocamentos a sede da prefeitura, ao interior do município, canteiros de obras e demais localidades”.
O projeto não traz o impacto do reajuste para os cofres políticos, mas A Gazeta calculou que as despesas com os auxílios serão de R$ 57.460 mensais, chegando ao custo anual de R$ 689.520. A Câmara de Guarapari tem 17 vereadores. 

GRATIFICAÇÃO

Já no texto que estabelece uma reorganização da Câmara e cria gratificações para servidores não consta uma justificativa. A proposta apenas estabelece bonificações que variam de 5% a 35% para servidores de acordo com cargo.
As porcentagens mais altas reincidem sobre os cargos mais elevados, como é o caso do de diretor-geral. O salário atual é de R$ 4.266,11, mas com a gratificação de 35%, sobe para R$ 5.759. 
Confira abaixo as porcentagens de gratificações aplicadas para cada cargo:
  • 5% (cinco por cento) sobre o vencimento mensal do cargo de chefe do gabinete da Presidência (R$ 3.000)
  • 10% (dez por cento) sobre o vencimento mensal dos cargos de controlador geral (R$ 4.266,11), subprocurador (R$ 2.900), subdiretor de Relações Institucionais e Comunitárias (R$ 2.900) e subdiretor de Comunicação e Publicidade Institucional (R$ 2.900); 
  • 15% (quinze por cento) sobre o vencimento mensal dos cargos de diretor dos Gabinetes (R$ 4.266,11)
  • 20% sobre o vencimento mensal dos cargos de diretor Contábil e procurador-geral (R$ 4.266,11)
  • 30% sobre o vencimento mensal dos cargos de diretor de Planejamento e Recursos Humanos (R$ 4.266,11)
  • 35% sobre o vencimento mensal do cargo de diretor-geral (R$ 4.266,11)

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Ainda é estabelecido uma bonificação de 40% em cima do valor de carreira de um servidor efetivo que ocupar um cargo comissionado, caso ele opte por não receber o salȧrio previsto para o cargo.
Uma gratificação que pode variar entre 20% e 60% também é autorizada pelo projeto para ser concedida a servidores indicados para “compor comissões ou grupos de trabalho específicos”. A porcentagem será aplicada em cima do vencimento do cargo CCL-5, que é de R$ 2 mil. 

AUMENTO DE 28% PARA PREFEITO TAMBÉM FOI APROVADO

Na mesma sessão em que os vereadores aprovaram o aumento de benefícios para eles próprios, também foi votado um reajuste de 28% no salário do prefeito, vice-prefeito e secretários. Aos servidores, o percentual aprovado foi de 10,16%. 
A sessão foi conturbada e contou com a presença de funcionários públicos que criticaram o reajuste. Os vereadores foram vaiados ao fim da sessão e um deles teve um saco de lixo arremessado contra ele por um morador.
Com a reformulação, o prefeito Edson Magalhães (DEM) vai ganhar um subsídio R$ 16.900 em vez dos R$ 13.200 atuais. Já o do vice-prefeito vai de R 7.200 para cerca de R$ 9.200. Secretários vão ganhar pouco mais de R$ 8.800, sendo que, atualmente recebem um subsídio de R$ 6.900.

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