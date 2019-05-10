Home
Governo vai continuar atuando para fortalecer o Coaf, diz Moro

A comissão especial mista, decidiu por 14 votos a 11, tirar o Coaf do Ministério da Justiça e Segurança Pública e transferi-lo para o Ministério da Economia