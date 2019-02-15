Home
>
Política
>
Governo está abusando na desordem de início de mandato, diz FHC

Governo está abusando na desordem de início de mandato, diz FHC

FHC fez referência à crise envolvendo o ministro Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral) e atacou indiretamente o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ)