Home
>
Política
>
Governo do ES volta a ter Conselho de Ética, inativo desde 2017

Governo do ES volta a ter Conselho de Ética, inativo desde 2017

O presidente do colegiado é o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), Antônio Augusto Genelhu Junior