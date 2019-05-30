Home
Governo do ES paga R$ 1,4 milhão em bônus a auditores fiscais

Poder Executivo garante que bonificação ajuda a aumentar a arrecadação do Estado. Verba extra de R$ 6,5 mil a auditores foi paga graças a lei de 2018