Home
>
Política
>
Governo do ES já gastou R$ 3,8 milhões com jetons em 2019

Governo do ES já gastou R$ 3,8 milhões com jetons em 2019

Valor pago é maior do que no mesmo período de 2018. Entre os conselheiros, há secretários de Estado, servidores e pessoas de fora do governo, representando entidades