Home
>
Política
>
Governo do ES gastou R$ 9,6 milhões com aluguéis neste ano

Governo do ES gastou R$ 9,6 milhões com aluguéis neste ano

Despesa com 201 imóveis alugados é de janeiro a abril de 2019. O Detran é o que possui o maior número de contratos de aluguel e também o que mais gastou com imóveis