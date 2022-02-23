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Governador sanciona reajuste de servidores do ES e pagamento começa em março

A informação foi publicada do Diário Oficial desta quarta (23). O reajuste vale para servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública; veja como fica

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 09:05

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

23 fev 2022 às 09:05
Mães Eficientes Somos Nós, coletivo de mães de filhos deficientes ocupam a entrada do Palácio Anchieta
Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande (PSB) sancionou o aumento de 6% nos salários dos servidores públicos estaduais. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira (23) do Diário Oficial do Estado.
O reajuste engloba funcionários do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, além do Ministério Público Estadual (MPES)Tribunal de Contas (TCES) e Defensoria Pública.
Os servidores receberão o aumento na folha de março, mas retroativo a fevereiro. Com exceção da Defensoria Pública, que dará o reajuste a partir de abril. O reajuste de 6% também será aplicado para o governador, vice-governadora e secretários de Estado.
Os projetos foram apresentados de forma separada por cada um dos órgãos. A votação aconteceu segunda-feira (21), na Assembleia Legislativa. Antes, eles passaram pelas Comissões de Justiça, Finanças e Cidadania.

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GOVERNO DO ESTADO

O Projeto de Lei  28/2022 foi enviado pelo governador Renato Casagrande (PSB). Ele estabelece o acréscimo de 6% no vencimento dos servidores já no mês de fevereiro. 
Ao todo, serão beneficiados cerca de 95 mil funcionários, entre servidores efetivos, comissionados, contratados temporariamente e voluntários. Eles fazem parte da administração direta, de autarquias e fundações públicas ligadas ao Executivo. 
Esse reajuste inclui policiais civis e militares, tanto da ativa como para inativos e pensionistas.
O impacto financeiro, segundo o projeto, é de R$ 358 milhões em 2022 e de R$ 390 milhões para os anos de 2023 e 2024. 
POLICIAIS MILITARES
Além do reajuste geral de 6% aprovado para todos os servidores estaduais - incluindo as Forças de Segurança -, os militares receberão dois reajustes de 4%, um em março e outro em julho. Além de adequação nas escolas que também terá impacto nos vencimentos de em média 5%.
PM anuncia reforço no policiamento durante combate ao novo coronavírus
PM anuncia reforço no policiamento durante combate ao novo coronavírus Crédito: Divulgação/PMES / Arquivo
Isso será pago em três fases nos meses de fevereiro, julho e dezembro de 2022. Essa parcela de 4% para a categoria é a última do pacote de reajuste de 12% aprovado em 2020, que previa um aumento pago em três vezes.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O PL 80/2022 foi protocolado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, e reajusta em 6% as tabelas de vencimentos e subsídios dos servidores públicos efetivos e em comissão. O índice aplica-se também aos aposentados e será atualizado já em fevereiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Já o PL 32/2022 concede, também a partir de fevereiro, a recomposição nos vencimentos, proventos e pensões dos servidores do Poder Judiciário capixaba. Aproximadamente 3.130 servidores deverão ser alcançados pela medida.
Segundo o presidente do Tribunal de Justiça (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, o aumento vai impactar em cerca de R$ 40 milhões as contas do Judiciário este ano. Para os exercícios de 2023 e 2024 a estimativa é de impacto anual perto de R$ 43,6 milhões.

TRIBUNAL DE CONTAS

O PL 34/2022 é assinado pelo conselheiro presidente do Tribunal de Contas, Rodrigo Chamoun, e estabelece o reajuste de 6% a partir de fevereiro aos servidores ativos, aposentados e pensionistas. 
De acordo com o texto enviado à Assembleia, o aumento representa despesa de R$ 7,03 milhões em 2022, R$ 7,8 mi em 2023 e R$ 8,05 mi em 2024. Os valores incluem o impacto na cobertura do déficit financeiro do regime de previdência.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O PL 44/2022 reajusta as tabelas de vencimentos, proventos e pensões dos servidores administrativos do MPES. Segundo a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, o impacto financeiro é de 1,46% no valor do orçamento de 2022. A concessão de reajuste também será feita em fevereiro.

DEFENSORIA PÚBLICA

Já o Projeto de Lei Complementar 4/2022, enviado pela Defensoria Pública do Espírito Santo, reajusta as tabelas de vencimentos e subsídios dos membros e servidores em 6%. O acréscimo será concedido a partir de 1º de abril.
Segundo o defensor público-geral, Gilmar Alves Batista, o impacto orçamentário previsto para este ano é de R$ 1,8 milhão. 
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