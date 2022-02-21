Aprovado reajuste de 6% para salário do governador, vice e secretários

O governador do ES, Renato Casagrande Crédito: Ricardo Medeiros

O projeto de lei é de autoria dos deputados Dary Pagung (PSB) e Marcos Garcia (PV), respectivamente, líder e vice-líder do governo na Casa. Após a leitura no expediente da sessão desta segunda-feira (21), a matéria teve requerimento para a tramitação mais rápida na Casa, em regime de urgência, que foi aprovado pelo plenário.

Com a nova lei, os salários atualizados passam a ser:

Governador Renato Casagrande (PSB) - Passa de R$ 23.803,68 para R$ 25.231,90

- Passa de R$ 23.803,68 para R$ 25.231,90 Vice-governadora Jacqueline Moraes - Passa de R$ 21.628,08 para R$ 22.925,76

- Passa de R$ 21.628,08 para R$ 22.925,76 Secretários de Estado - Passa de R$ 18.940,56 para R$ 20.076,99

Na justificativa da proposição, os parlamentares explicaram que o percentual é o mesmo a ser dado aos servidores públicos estaduais. Além disso, informam que, como a remuneração do governador é o “teto” do funcionalismo estadual, o reajuste permite que outras carreiras do Executivo tenham acréscimo nos vencimentos.

Os novos valores passam a vigorar a partir da sanção da lei e sua publicação em diário oficial, mas com efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro deste ano.

REAJUSTE PARA AS DEMAIS CATEGORIAS

O pacote incluiu também projetos com novos valores para as tabelas de vencimentos nas polícias Civil e Militar, no Corpo de Bombeiros, e para os cargos de agente socioeducativo, inspetor penitenciário e auditor fiscal.

Serão beneficiados aproximadamente 95 mil funcionários, entre efetivos, comissionados, contratados temporariamente e voluntários. Eles fazem parte da administração direta, de autarquias e fundações públicas ligadas ao Executivo. Confira a repercussão financeira:

2022 - R$ 358 milhões

- R$ 358 milhões 2023 - R$ 390 milhões

- R$ 390 milhões 2024 - R$ 390 milhões