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Sessão extraordinária

Aprovado reajuste de 6% para salário do governador, vice e secretários

Na tarde desta segunda-feira (21), a Assembleia Legislativa aprovou o novo salário da cúpula do Executivo estadual, que passa a valer com data retroativa a 1° de fevereiro

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2022 às 18:29
Governador Renato Casagrande visitando a Rádio CBN, na Rede Gazeta, em Vitória
O governador do ES, Renato Casagrande  Crédito: Ricardo Medeiros
Os deputados estaduais aprovaram em uma sessão extraordinária, na tarde desta segunda-feira (21), um reajuste de 6% para o salário do governador Renato Casagrande. O aumento também alcança os subsídios da vice-governadora, Jacqueline Moraes, e dos secretários de Estado.
O projeto de lei é de autoria dos deputados Dary Pagung (PSB) e Marcos Garcia (PV), respectivamente, líder e vice-líder do governo na Casa. Após a leitura no expediente da sessão desta segunda-feira (21), a matéria teve requerimento para a tramitação mais rápida na Casa, em regime de urgência, que foi aprovado pelo plenário. 
Com a nova lei, os salários atualizados passam a ser:
  • Governador Renato Casagrande (PSB)  - Passa de R$ 23.803,68 para R$ 25.231,90
  • Vice-governadora Jacqueline Moraes - Passa de R$ 21.628,08 para R$ 22.925,76
  • Secretários de Estado - Passa de R$ 18.940,56 para R$ 20.076,99

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Na justificativa da proposição, os parlamentares explicaram que o percentual é o mesmo a ser dado aos servidores públicos estaduais. Além disso, informam que, como a remuneração do governador é o “teto” do funcionalismo estadual, o reajuste permite que outras carreiras do Executivo tenham acréscimo nos vencimentos.
Os novos valores passam a vigorar a partir da sanção da lei e sua publicação em diário oficial, mas com efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro deste ano.

REAJUSTE PARA AS DEMAIS CATEGORIAS

Na mesma tarde, também foi aprovado o reajuste linear de 6% para servidores dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública.
O pacote incluiu também projetos com novos valores para as tabelas de vencimentos nas polícias Civil e Militar, no Corpo de Bombeiros, e para os cargos de agente socioeducativo, inspetor penitenciário e auditor fiscal.
Serão beneficiados aproximadamente 95 mil funcionários, entre efetivos, comissionados, contratados temporariamente e voluntários. Eles fazem parte da administração direta, de autarquias e fundações públicas ligadas ao Executivo. Confira a repercussão financeira:
  • 2022 - R$ 358 milhões 
  • 2023 - R$ 390 milhões 
  • 2024 - R$ 390 milhões 
Aprovado reajuste de 6 por cento para salário do governador, vice e secretários

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