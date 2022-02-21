Policiais militares, civis e bombeiros terão reajuste em três etapas no ES

Policiais militares formados em solenidade em novembro passado, na Serra Crédito: PMES/Divulgação

Além do reajuste geral de 6% aprovado para todos os servidores estaduais - incluindo as Forças de Segurança -, os militares receberão ainda outros aumentos nos salários. Serão mais dois reajustes, de 4% cada uma, aplicados nos meses de março e de julho.

Os primeiros 4% foram anunciados neste ano e serão pagos retroativamente a fevereiro. Os outros 4% que serão pagos no sétimo mês do ano integram o acordo firmado em 2020 entre o governo e as categorias das forças de segurança.

Além desses ganhos nos vencimentos, policiais civis, militares e os bombeiros vão ter uma outra mudança salarial com a incorporação de escalas especiais. Serão ganhos de em média 5% concedidos em dezembro.

No caso dos PMs e bombeiros, a estimativa do Executivo é que o impacto financeiro seja de:

2022 - R$ 59,2 milhões

- R$ 59,2 milhões 2023 e 2024 - R$ 64,6 milhões

O reajuste escalonado atinge os cargos de coronel, tenente-coronel, major, capitão, tenente (1º e 2º), aspirante, subtenente, sargento (1º, 2º e 3º), cabo, soldado, aluno soldado e aluno oficial (1º, 2º e 3º).

Com exceção dos cargos de alunos e soldados oficiais, todas as demais carreiras possuem 15 níveis de ascensão até atingirem a patente superior, e seus vencimentos vão acompanhando essa ascensão.

Confira como ficamos reajustes propostos para alguns cargos militares em cada etapa:

Coronel

Fevereiro - R$ 16,8 mil (nível 1) a R$ 22,2 mil (nível 15)

Julho - R$ 17,5 mil (nível 1) a R$ 23,1 mil (nível 15)

Dezembro - R$ 18,4 mil (nível 1) a R$ 24,3 mil (nível 15)

Tenente-coronel

Fevereiro - R$ 15,3 mil (nível 1) R$ 20,2 (nível 15)

Julho - R$ 15,9 mil (nível 1) a R$ 21 mil (nível 15)

Dezembro - R$ 16,7 mil (nível 1) a R$ 22,1 mil (nível 15)

Major

Fevereiro - R$ 12,7 mil (nível 1) a R$ 16,8 (nível 15)

Julho - R$ 13,2 mil (nível 1) a R$ 17,5 mil (nível 15)

Dezembro - R$ 13,9 mil (nível 1) a R$ 18,4 mil (nível 15)

REAJUSTE DOS POLICIAIS CIVIS

Acompanhando o reajuste dos militares, o percentual destinado ao policiais civis segue o mesmo padrão de escalonamento em três etapas, sendo pago em fevereiro, marco e julho de 2022.

A alteração afeta os seguintes cargos: delegado, médico legista, perito oficial criminal, agente de polícia civil, auxiliar de perícia médico legal, escrivão de polícia, assistente social, psicólogo, investigador de polícia e fotógrafo criminal.

Your browser does not support the audio element. Policiais militares, civis e bombeiros terão reajuste em três etapas no ES

Todos os cargos são divididos em quatro categorias (3ª, 2ª, 1ª e especial). Para ascender de uma categoria à outra o servidor passa por 15 níveis e seus vencimentos vão acompanhando essa ascensão.

Confira como ficam os reajustes propostos para o cargo de delegado:

Delegado - 3ª categoria/Nível I

Fevereiro - R$ 11,7 mil

Julho - R$ 12,1 mil

Dezembro - R$ 12,8 mil

Delegado - Categoria Especial/Nível 15

Fevereiro - R$ 21,8 mil

Julho - R$ 22,7 mil

Dezembro - R$ 23,8 mil

A estimativa de impacto financeiro decorrente dos reajustes é a seguinte:

Delegado

2022 - R$ 3,5 milhões

2023 e 2024 - R$ 3,9 milhões

Demais cargos da PC

2022 - R$ 14,1 milhões

2023 e 2024 - R$ 15,4 milhões