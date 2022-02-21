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Aumento

Policiais militares, civis e bombeiros terão reajuste em três etapas no ES

A proposta do governo estadual, aprovada nesta segunda-feira (21), é de pagar o reajuste salarial de forma escalonada nos meses de fevereiro, julho e dezembro de 2022; entenda

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2022 às 20:34
Policiais militares formados na solenidade de comemoração dos 31 anos do 6º BPM, em novembro passado, na Serra
Policiais militares formados em solenidade em novembro passado, na Serra Crédito: PMES/Divulgação
reajuste salarial para policiais militares, civis e bombeiros do Espírito Santo foi aprovado pela Assembleia Legislativa na tarde desta segunda-feira (21). O aumento será maior que o das demais categorias do funcionalismo, mas será feito de forma escalonada, em três etapas, todas pagas ainda neste ano.
Além do reajuste geral de 6% aprovado para todos os servidores estaduais - incluindo as Forças de Segurança -, os militares receberão ainda outros aumentos nos salários. Serão mais dois reajustes, de 4% cada uma, aplicados nos meses de março e de julho. 
Os primeiros 4% foram anunciados neste ano e serão pagos retroativamente a fevereiro. Os outros 4% que serão pagos no sétimo mês do ano integram o acordo firmado em 2020 entre o governo e as categorias das forças de segurança.
Além desses ganhos nos vencimentos, policiais civis, militares e os bombeiros vão ter uma outra mudança salarial com a incorporação de escalas especiais. Serão ganhos de em média 5% concedidos em dezembro.

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No caso dos PMs e bombeiros, a estimativa do Executivo é que o impacto financeiro seja de:
  • 2022 - R$ 59,2 milhões
  • 2023 e 2024 - R$ 64,6 milhões 
O reajuste escalonado atinge os cargos de coronel, tenente-coronel, major, capitão, tenente (1º e 2º), aspirante, subtenente, sargento (1º, 2º e 3º), cabo, soldado, aluno soldado e aluno oficial (1º, 2º e 3º).
Com exceção dos cargos de alunos e soldados oficiais, todas as demais carreiras possuem 15 níveis de ascensão até atingirem a patente superior, e seus vencimentos vão acompanhando essa ascensão.

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Confira como ficamos reajustes propostos para alguns cargos militares em cada etapa:
  • Coronel
  • Fevereiro - R$ 16,8 mil (nível 1) a R$ 22,2 mil (nível 15)
  • Julho - R$ 17,5 mil (nível 1) a R$ 23,1 mil (nível 15)
  • Dezembro - R$ 18,4 mil (nível 1) a R$ 24,3 mil (nível 15)
  • Tenente-coronel
  • Fevereiro - R$ 15,3 mil (nível 1) R$ 20,2 (nível 15)
  • Julho - R$ 15,9 mil (nível 1) a R$ 21 mil (nível 15)
  • Dezembro - R$ 16,7 mil (nível 1) a R$ 22,1 mil (nível 15)
  • Major
  • Fevereiro - R$ 12,7 mil (nível 1) a R$ 16,8 (nível 15)
  • Julho - R$ 13,2 mil (nível 1) a R$ 17,5 mil (nível 15)
  • Dezembro - R$ 13,9 mil (nível 1) a R$ 18,4 mil (nível 15)

REAJUSTE DOS POLICIAIS CIVIS

Acompanhando o reajuste dos militares, o percentual destinado ao policiais civis segue o mesmo padrão de escalonamento em três etapas, sendo pago em fevereiro, marco e julho de 2022.
A alteração afeta os seguintes cargos: delegado, médico legista, perito oficial criminal, agente de polícia civil, auxiliar de perícia médico legal, escrivão de polícia, assistente social, psicólogo, investigador de polícia e fotógrafo criminal.
Policiais militares, civis e bombeiros terão reajuste em três etapas no ES

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Todos os cargos são divididos em quatro categorias (3ª, 2ª, 1ª e especial). Para ascender de uma categoria à outra o servidor passa por 15 níveis e seus vencimentos vão acompanhando essa ascensão.
Confira como ficam os reajustes propostos para o cargo de delegado:
  • Delegado - 3ª categoria/Nível I
  • Fevereiro  - R$ 11,7 mil 
  • Julho - R$ 12,1 mil   
  • Dezembro - R$ 12,8 mil 
  • Delegado - Categoria Especial/Nível 15
  • Fevereiro  - R$ 21,8 mil 
  • Julho - R$ 22,7 mil  
  • Dezembro - R$ 23,8 mil

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A estimativa de impacto financeiro decorrente dos reajustes é a seguinte:
  • Delegado
  • 2022 - R$ 3,5 milhões
  • 2023 e 2024 - R$ 3,9 milhões 
  • Demais cargos da PC
  • 2022 - R$ 14,1 milhões
  • 2023 e 2024 - R$ 15,4 milhões

Correção

23/02/2022 - 11:22
Na primeira versão desta matéria informamos que o reajuste para os militares seria de 6%, assim como para os outros servidores, mais 4%, totalizando 10% de alta nos salários. Mas a informação está errada. A categoria terá ainda mais 4% de ganhos em julho. A matéria foi corrigida.

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