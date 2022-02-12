Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsonaro diz que reajuste para policiais pode ficar para 2023
Salários

Bolsonaro diz que reajuste para policiais pode ficar para 2023

O presidente reconheceu haver uma "polêmica" sobre o aumento, e disse que houve uma "grita geral". Policiais fazem parte do eleitorado de Bolsonaro

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 08:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 fev 2022 às 08:30
O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (11) que o reajuste para policiais pode ficar para 2023, se não houver entendimento com demais servidores.
O governo federal reservou R$ 1,7 bilhão no orçamento deste ano para conceder aumento para policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários.
A medida, contudo, foi amplamente criticada pelo restante do funcionalismo público, cuja maior parte não recebe aumento desde 2017.
Policiais fazem parte da base eleitoral do presidente, que está atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção de voto.
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
Policiais rodoviários federais seriam beneficiados com o reajuste Crédito: Carlos Alberto Silva
"Se houver entendimento, por parte dos demais servidores, alguns ameaçam greve, etc, a gente pretende conceder essa recomposição aos policiais federais, rodoviários federais e aos agentes penitenciários. Se não houver entendimento, a gente lamenta e deixa para o ano que vem", afirmou Bolsonaro, em entrevista à TV Brasil.
O presidente reconheceu haver uma "polêmica" sobre o aumento, e disse que houve uma "grita geral".
O Congresso, quando votava o orçamento de 2022 em dezembro do ano passado, chegou a retirar a previsão de reajuste para os policiais.
Contudo, após articulação do próprio presidente, a medida voltou para o texto. Desde então, servidores públicos de diferentes categorias ameaçam greve. No final do ano passado, a possibilidade de reajuste levou a uma debandada na Receita Federal --mais de 300 auditores fiscais entregaram cargos de chefia.
Integrantes do governo passaram a tratar como certo que não haverá reajuste neste ano para nenhuma categoria. Ainda que o benefício fosse para uma parcela considerada do eleitorado do presidente, ele foi aconselhado por aliados a deixar de lado a medida, diante do potencial de se tornar um "tiro no pé".

Veja Também

Vídeo: Magno Malta ressurge como apoiador de Bolsonaro e pede voto no presidente

PF cita Bolsonaro e afirma ao STF que milícia digital usa gabinete do ódio

"Não tenho nada a ver com Bolsonaro, nem com Lula", diz Moro no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula servidores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados