Home
>
Política
>
Governador do Rio sonha com Planalto e tenta se descolar de Bolsonaro

Governador do Rio sonha com Planalto e tenta se descolar de Bolsonaro

Uma amostra desse afastamento está na decisão de tirar a articulação política das mãos do ex-juiz de futebol Gutemberg de Paula Fonseca