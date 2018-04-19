Gleisi Hoffmann pediu ajuda ao Estado Islâmico para libertar Lula?

Um vídeo gravado pela presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), para a rede de TV Al Jazeera está causando polêmica nas redes sociais. Na mensagem, destinada aos países árabes, a petista afirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um preso político, relata manifestações contra a condenação do petista e convida a todos e a todas para se juntarem nessa luta para que Lula seja solto.



A Al Jazeera é a maior emissora de televisão jornalística do Catar e a mais importante rede de televisão do mundo árabe. Sediada em Doha, transmite em língua árabe e em inglês e foi fundada em 1996.

Para alguns, a mensagem da presidente do PT soou como uma ameaça à segurança nacional. Na sessão da última quarta-feira (18) no Senado, a senadora Ana Amélia (PP-RS) disse que o vídeo de Gleisi pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que prevê sanção a quem "aliciar indivíduos de outra nação para que invadam o território brasileiro, seja qual for o motivo ou pretexto".

Perderam o poder em 2016, o apoio popular na decretação da prisão de Lula e agora perdem a compostura ao atacar a imprensa, o Judiciário, e o Ministério Público! É possível que queiram o apoio do Exército Islâmico para livrar Lula da cadeia, disse Ana Amélia.

AFINAL, A SENADORA CONVOCOU O ESTADO ISLÂMICO?

Apesar da senadora petista não ter feito nenhuma menção ao grupo terrorista no vídeo, nas redes sociais viralizaram algumas mensagens que interpretaram que Gleisi teria convocado terroristas do Estado Islâmico para salvar Lula.

Urgente! Gleisi Hoffmann convoca terroristas do Estado Islâmico para invadirem o Brasil e salvar Lula, dizia uma publicação compartilhada. Gleisi pede apoio aos povos (entenda-se aí, terroristas) do Oriente Médio - os muçulmanos do Hamas, Hezbollah e outros grupos terroristas, foi escrito em outra postagem.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um procedimento para avaliar pedidos de investigação sobre as declarações da senadora Gleisi Hoffmann. Segundo a PGR, trata-se da abertura de uma notícia de fato, um procedimento prévio dedicado a colher informações preliminares que servirão, em seguida, à decisão de instaurar ou não uma investigação sobre o vídeo de Gleisi. O órgão ressaltou ter recebido representações com o pedido de apuração, entre elas uma do deputado federal Major Olímpio (PSL-RJ).

Outras mensagens acusavam a senadora Ana Amélia de ter sido preconceituosa. A própria Gleisi Hoffmann, em pronunciamento no Senado, rebateu as críticas e apontou preconceito contra os árabes: "A entrevista que dei à rede Al Jazeera tem o mesmo conteúdo das entrevistas que dei à BBC, de Londres, à agência EFE, da Espanha, à TV SIC, de Portugal, à Agence France-Presse, da França. Absolutamente a mesma. Penso que o incômodo com essa entrevista, só posso reputar isso à ignorância, ao preconceito, à xenofobia contra o povo árabe. Aliás, mais do que isso, chega a ser má-fé".

O Gazeta Online convidou uma professora de Direito e um professor de História para analisar a polêmica.





O QUE DIZEM

Para a professora de Direito e presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Brunela Vicenzi, as críticas contra a senadora foram um pouco exageradas. Ela destaca que existe preconceito contra muçulmanos, com muitos os associando a terroristas, e que as críticas direcionadas à petista podem acirrar ainda mais interpretações xenófobas.

A primeira coisa a se considerar é que a senadora tem o direito de livre expressão de falar e que a Al Jazeera é uma rede de comunicação imensa, que não fala apenas para os árabes e nem é 'a TV do Estado Islâmico'. Acho que houve exagero nas críticas. A política externa do último mandato do governo Lula buscou estreitar laços com esses países e a senadora Gleisi tentou buscar esse contato novamente, com pessoas que lidaram diretamente com o ex-presidente. Nós, que trabalhamos em um projeto da Ufes com refugiados sírios, ouvimos os relatos dos preconceitos que o povo árabe sofre no país. Eles evitam usar suas roupas tradicionais e até deixar a barba crescer. Os políticos precisam tomar cuidado para não provocarem atos xenófobos com os discursos que defendem, argumenta Brunela.

Para o doutor em História e mestre em relações internacionais Helvécio de Jesus Júnior, a mensagem de Gleisi foi desastrosa e dá margem para diversas interpretações.

É um discurso perigoso, tanto que motivou uma análise do comitê de ética do Senado e até da própria Procuradoria Geral da República (PGR). É claro que existe uma parte dos muçulmanos que são moderados, temos diversos imigrantes no Brasil, de origem sírio-libanesa, mas é importante destacar que o Islã é uma religião política, não há separação entre a crença e a espada. Os profetas são políticos e creem na expansão territorial. Quando a senadora clama pela 'luta' ela dá margem para diversos tipos de interpretações. É uma fala desastrosa e está sendo criticada com razão. Ela incita ódio entre os povos, analisa Helvécio.