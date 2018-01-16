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Gafe

Gleisi confunde homenagem a jogador com apoio a Lula

Presidente do PT recebeu a imagem, que dizia 'Forza Luca', de um torcedor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 00:17

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 00:17

Faixa onde Gleisi leu "Forza Lula" Crédito: Reprodução
A senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, cometeu uma gafe no Twitter no sábado (13).
Ela recebeu uma imagem pela internet mostrando a torcida de um jogo entre o Bayern de Munique e o Bayer 04 Leverkusen, na Alemanha. Os torcedores estavam carregando uma faixa que dizia Forza Luca, em homenagem a Luca Farnesi, jogador que está em coma após uma briga de torcidas.
Na imagem, no entanto, a parte superior do C na faixa estava encoberta pelos torcedores, e o texto parecia dizer Forza Lula.
> Gilmar Mendes é 'homenageado' em marchinhas de Carnaval
A senadora tuitou: SHOW DE TORCIDA! Um apaixonado por futebol como @LulapeloBrasil merece mesmo o carinho e a homenagem de torcedores no mundo todo. Recebi esta imagem, que mostra uma faixa FORZA LULA na torcida do Bayern de Munique, ontem, na partida contra o Bayer Leverkusen, pela Liga Alemã.
Crédito: Reprodução
Gleisi foi informada por um blog do jornal Gazeta do Povo de que a faixa estava fazendo alusão a Luca Farnesi, e apagou o tuíte.
Recebi de um torcedor! Fiz de boa fé! Sacanagem é esse tabloide virtual de quinta categoria ficar sacaneando. Confundidos são vcs, q fazem jornalismo por encomenda!, afirmou na rede social.

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