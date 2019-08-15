Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Até 75%

Gilson Daniel veta reajustes para vereador, prefeito e vice em Viana

O aumento valeria somente a partir de 2021, ou seja, não seria necessariamente para os atuais vereadores. E nem para o próprio Gilson Daniel

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 15:25

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 ago 2019 às 15:25
Gilson Daniel, prefeito de Viana Crédito: G1
O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), vetou, nesta quinta-feira (15), o projeto de lei da Câmara que previa reajuste de até 75% aos salários de vereadores, prefeito e vice.
O aumento valeria somente a partir de 2021, ou seja, não seria necessariamente para os atuais vereadores, a não ser para os eventualmente reeleitos em 2020. E nem para o próprio Gilson Daniel, que já está no segundo mandato.
Gilson Daniel veta reajustes para vereador, prefeito e vice em Viana
> Presidente da Câmara de Santa Teresa é agredido com "bolsadas"
Se o reajuste fosse adiante, os salários dos vereadores passariam de R$ 4,9 mil para R$ 8,6 mil (alta de 75%); o do prefeito, de R$ 10 mil para R$ 17 mil (70%) e o do vice, de R$ 5 mil para R$ 8,5 mil (70%).
A Câmara pode manter ou derrubar o veto do prefeito. "Assim que chegar, os vereadores farão a análise, apreciarão o viés jurídico legal e político", afirma o presidente da Casa, Fabio Luiz Dias (PT). 
Por meio de nota, Gilson Daniel destacou que a proposta de reajuste já havia sido vetada por ele em seu mandato anterior. "O país ainda sente as consequências da crise econômica, onde muitas cidades perderam e ainda estão perdendo receita, então não posso sancionar esse tipo de projeto", afirmou.
> Cunhada do prefeito de Viana é exonerada de cargo na gestão
VOTAÇÃO
O placar da votação do Projeto de Lei 24/2019, que durou pouco mais de um minuto, foi de seis a quatro, na quarta-feira (14). Todos os vereadores estavam presentes. O presidente não votou.
Votaram a favor: Aldemiro Zekel (PMN), Idomar Passamai (PSDB), Lourenço Capideville (PRP), Marcos Damasceno (PV), Solivan Abel Thomaz (PV) e Ademir Pereira (SD).
Votaram contra: Cabo Max (PP), Gilson Ribeiro Gomes (Pros), Daniel Endlich (PPS) e Fabinho do Carvão (PSB).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Vports
Nova conexão ferroviária no Porto de Vitória vai ajudar a escoar ferro-gusa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados