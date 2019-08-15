Gilson Daniel, prefeito de Viana Crédito: G1

O aumento valeria somente a partir de 2021, ou seja, não seria necessariamente para os atuais vereadores, a não ser para os eventualmente reeleitos em 2020. E nem para o próprio Gilson Daniel, que já está no segundo mandato.

Your browser does not support the audio element. Gilson Daniel veta reajustes para vereador, prefeito e vice em Viana

Se o reajuste fosse adiante, os salários dos vereadores passariam de R$ 4,9 mil para R$ 8,6 mil (alta de 75%); o do prefeito, de R$ 10 mil para R$ 17 mil (70%) e o do vice, de R$ 5 mil para R$ 8,5 mil (70%).

A Câmara pode manter ou derrubar o veto do prefeito. "Assim que chegar, os vereadores farão a análise, apreciarão o viés jurídico legal e político", afirma o presidente da Casa, Fabio Luiz Dias (PT).

Por meio de nota, Gilson Daniel destacou que a proposta de reajuste já havia sido vetada por ele em seu mandato anterior. "O país ainda sente as consequências da crise econômica, onde muitas cidades perderam e ainda estão perdendo receita, então não posso sancionar esse tipo de projeto", afirmou.

VOTAÇÃO

O placar da votação do Projeto de Lei 24/2019, que durou pouco mais de um minuto, foi de seis a quatro, na quarta-feira (14). Todos os vereadores estavam presentes. O presidente não votou.

Votaram a favor: Aldemiro Zekel (PMN), Idomar Passamai (PSDB), Lourenço Capideville (PRP), Marcos Damasceno (PV), Solivan Abel Thomaz (PV) e Ademir Pereira (SD).