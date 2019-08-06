Vazamentos

Gilmar reage a Deltan e pede providências à Procuradoria

O ministro, no entanto, não deixou claro se era uma cobrança à procuradora-geral da República, Raquel Dodge

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 19:34 - Atualizado há 6 anos

Gilmar reage a Deltan e pede providências à Procuradoria

Citado em novas conversas de procuradores da Lava Jato reveladas nesta terça-feira (6), o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que já está na hora de a Procuradoria tomar providências sobre o caso.

"Eu acho que está na hora de a Procuradoria tomar providências em relação a isso. Tudo indica, à medida que os fatos vão sendo revelados, que nós tínhamos uma organização criminosa para investigar. Portanto, eles [procuradores] partem de ilações absolutamente irresponsáveis", disse o magistrado.

Segundo reportagem do site El País, com base em mensagens obtidas pelo site The Incercept Brasil, procuradores da Operação Lava Jato em Curitiba, liderados por Deltan Dallagnol, planejaram coletar dados e informações sobre Gilmar com o objetivo de pedirem sua suspeição ou até seu impeachment.

As mensagens, trocadas pelo aplicativo Telegram e obtidas pelo Intercept, que afirmou que as recebeu de fonte anônima, mostram os procuradores conversando sobre contas na Suíça atribuídas a Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, apontado como operador do PSDB, e suspeitas de ligação dele com Gilmar.

Ao chegar para a sessão da Segunda Turma do STF na tarde desta terça, o ministro comentou a reportagem ao ser questionado por jornalistas.

"A mim me parece que isso é revelação de um quadro de desmando completo. Revela a gestão da PGR [Procuradoria-Geral da República], e certamente vamos ter ainda surpresas muito mais desagradáveis. Temos que reconhecer que as organizações Tabajara estavam comandando também esse grupo [de investigadores]", disse.

Desde antes do vazamento das mensagens Gilmar tem sido um contumaz crítico da forma de atuação do Ministério Público Federal. O ministro voltou a dizer que o país está diante da maior crise em seu aparato judicial desde a redemocratização, o que tem comprometido o Ministério Público e a Justiça Federal.

Perguntado sobre se as revelações contaminam a gestão da procuradora-geral, Raquel Dodge, o ministro respondeu que não, mas acrescentou: "Eu acho que há um grave problema de gestão [no Ministério Público Federal], sem dúvida nenhuma, que isso está revelando".

O Supremo recebeu nesta segunda-feira (5), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, cópia do inquérito da Polícia Federal que investiga quatro suspeitos de terem hackeado contas de Telegram de autoridades, entre elas o ministro da Justiça, Sergio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol.

Questionado por jornalistas, Moraes disse que o próximo passo é ler o inquérito. O ministro recebeu cópia da investigação da PF no âmbito de um inquérito, presidido por ele, aberto pelo STF para apurar fake news, ameaças e ofensas a integrantes da corte.

Na semana passada, a Folha de S.Paulo noticiou que Dodge tem sido pressionada a tomar medidas para afastar Deltan do comando da força-tarefa em Curitiba. Em nota após a publicação da reportagem, a procuradora-geral negou ser alvo de pressão.

