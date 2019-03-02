Home
Gilmar Mendes liga para Lula, que reage aos prantos no velório

Ministro do STF afirmou que ele e a mulher, Guiomar, lamentavam muito a tragédia. "Estamos rezando por você. Que você tenha força", disse Gilmar. Lula agradeceu