Home
>
Política
>
Gabriela Hardt confisca sítio de Atibaia

Gabriela Hardt confisca sítio de Atibaia

A juíza afirma que ter concluído "que são proveito do crime de lavagem as benfeitorias feitas nas reformas do sítio de Atibaia, para as quais foram empregados ao menos R$ 1.020.500,00"