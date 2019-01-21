Home
>
Política
>
Fux envia à Justiça Federal ação contra candidatura de Renan Calheiros

Fux envia à Justiça Federal ação contra candidatura de Renan Calheiros

Ministro do Supremo afirmou que processo, movido por Alberto Gatti Nunes, coordenador nacional do MBL, 'não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência originária' do STF