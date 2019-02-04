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Mudanças no Legislativo

Filha de Magno Malta entre os nomeados na Assembleia

Roberto Carneiro também está na lista; Diário Oficial do Legislativo está repleto de alterações nos gabinetes e na estrutura da Casa
Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

04 fev 2019 às 19:11

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 19:11

Roberto Carneiro Crédito: Gazeta Online
O presidente do PRB no Espírito Santo, Roberto Carneiro, foi nomeado nesta segunda-feira (4) diretor-geral da Assembleia Legislativa, cargo que ocupou em 2017. Aliado do atual presidente, Erick Musso (PRB), ele já estava lotado na Assembleia, como chefe de Comunicação Social da presidência.
Até então, o diretor-geral era Joel Rangel, que não perdeu o emprego na Assembleia. Ex-vereador de Vila Velha e assessor especial do governo Hartung, Rangel será o secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia.
A função era ocupada por Fabiano Burock, que antecipou férias para este mês. Ele é servidor de carreira da Assembleia.
GABINETES
O Diário do Legislativo também traz uma série de mudanças nos gabinetes dos deputados. Os novatos começaram a nomear seus assessores.
Parlamentar em primeiro mandato, Lorenzo Pazolini (PRP) nomeou Magna Karla Santos Malta Campos, filha do ex-senador Magno Malta (PR), para seu gabinete. Ela exercerá o cargo de técnico júnior de gabinete.
Questionado pela reportagem sobre a escolha, ele disse que ela foi aprovada em um processo seletivo feito por uma empresa para formação de sua equipe. 
Pazolini e Magno são aliados. O delegado foi apoiado na eleição pelo então senador da República, que não conseguiu a reeleição. Destacou-se na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), cuja atividade guardava relação com bandeiras de Magno Malta.
Uma das ações conjuntas de ambos foi a polêmica audiência de depoimentos de acusados de crimes sexuais contra crianças, em sessão da CPI dos Maus Tratos realizada em Vitória. As oitivas foram transmitidas via internet pelo senador e pelo delegado, apesar das vedações impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

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