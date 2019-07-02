Home
>
Política
>
Felipe Rigoni faz votação para definir destino de R$ 12 milhões em emendas

Felipe Rigoni faz votação para definir destino de R$ 12 milhões em emendas

Prazo para envio de propostas sobre onde o dinheiro deveria ser aplicado começa nesta terça-feira (02); votação popular via aplicativo será em dezembro