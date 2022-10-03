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Votação expressiva

Fatima Bezerra vence disputa pelo governo do Rio Grande do Norte

Petista superou Fábio Dantas, do Solidariedade, no primeiro turno, com mais de 58% dos votos válidos

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 22:50

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 out 2022 às 22:50
Fátima Bezerra (PT), 67 anos, foi reeleita governadora do Rio Grande do Norte em primeiro turno, neste domingo (2). Com 99,43% das urnas apuradas, ela recebeu 1.059.801 votos, ou 58,29% dos válidos, à frente de Fábio Dantas (Solidariedade), com 403.708 votos (22,20%), e Capitão Styvenson (Podemos), com 306.233 votos (16,84%).
Eleições
Fátima Bezerra, do PT, ficará mais quatro anos à frente do governo do Rio Grande do Norte Crédito: José Aldenir/TheNews2/Folhapress
Fátima teve a maior votação para o cargo na história do Rio Grande do Norte - superou a marca de 1.022.910 votos que era dela, em 2018, na disputa do segundo turno.
Fátima Bezerra nasceu em 19 de maio de 1955 em Nova Palmeira, na Paraíba, mas mora no Rio Grande do Norte desde a adolescência. Professora e pedagoga, ela se filiou ao PT em 1981 e entrou na carreira política-eleitoral após atuação no sindicato dos professores do estado.

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