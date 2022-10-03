Fatima Bezerra vence disputa pelo governo do Rio Grande do Norte

Fátima Bezerra (PT), 67 anos, foi reeleita governadora do Rio Grande do Norte em primeiro turno, neste domingo (2). Com 99,43% das urnas apuradas, ela recebeu 1.059.801 votos, ou 58,29% dos válidos, à frente de Fábio Dantas (Solidariedade), com 403.708 votos (22,20%), e Capitão Styvenson (Podemos), com 306.233 votos (16,84%).

Fátima Bezerra, do PT, ficará mais quatro anos à frente do governo do Rio Grande do Norte Crédito: José Aldenir/TheNews2/Folhapress

Fátima teve a maior votação para o cargo na história do Rio Grande do Norte - superou a marca de 1.022.910 votos que era dela, em 2018, na disputa do segundo turno.