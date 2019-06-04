Ex-servidora de Flávio Bolsonaro deixa local onde morava em Guarapari

Conjunto de quitinetes onde mora Andrea Siqueira Valle, ex-assessora de Flávio Bolsonaro, em Guarapari Crédito: Fernando Madeira

A ex-servidora do senador Flávio Bolsonaro (PSL), Andrea Siqueira Valle, deixou a quitinete onde morava na região da Praia do Morro, em Guarapari, na noite desta segunda-feira (03), segundo informou ao Gazeta Online o proprietário do imóvel, que preferiu não se identificar, nesta terça-feira (04).

só em 2017 obteve um crachá para entrar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A mudança dela para Guarapari ocorreu no fim de 2018, também conforme a publicação. De acordo com o jornal "O Globo", Andrea constou como funcionária do gabinete do então deputado estadual por mais de uma década, mas. A mudança dela para Guarapari ocorreu no fim de 2018, também conforme a publicação.

"Ela estava com aluguel adiantado. Venceria no dia 8, mas ela avisou ontem (segunda) que estava indo e saiu de noite. Ela alugou por alguns dias a quitinete, que já era mobiliada", reforçou o proprietário do imóvel, que não quis dar mais detalhes sobre o contrato e declarou não ter contato direto com Andrea. Segundo ele, a ex-assessora não tinha móveis na residência e saiu sem dever nada.

Ela está na lista dos servidores que teriam dificuldade para comprovar que, de fato, assessoraram Flávio. Para explicar a situação, a reportagem do Gazeta Online tentou conversar com Andrea na segunda-feira e foi novamente a Guarapari nesta terça.

Conforme relatos, a ex-assessora sempre caminhava na orla da Praia do Morro desde que chegou a Guarapari no ano passado. Quiosqueiros e pessoas que dizem já ter visto a mulher caminhando por lá declararam que não a viram mais nesta terça-feira. Vizinhos do local onde ela morava também disseram não ter contato com a ex-assessora.

Andrea, que é fisiculturista, frequenta uma academia próxima à casa onde morava, mas não esteve no local na manhã desta terça-feira.

"Ela não apareceu aqui hoje de manhã. Normalmente ela vem umas duas vezes (por dia). A última vez que ela veio foi ontem (segunda) pela manhã. No sistema não consta nem o nome completo dela, mas ainda está matriculada", contou uma funcionária da academia, que não quis ser identificada e reforçou não ter contato telefônico de Andrea.

A funcionária explicou que a academia é nova e disse que os novos empregados não sabem há quanto tempo Andrea frequenta o local, já que a ex-servidora comparecia ao estabelecimento antes de eles começarem a trabalhar lá.

RELEMBRE O CASO

Andrea é irmã de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

A reportagem do Gazeta Online também esteve na cidade do litoral do Espírito Santo na segunda-feira à procura de Andrea. Lá, vizinhos e conhecidos informam que ela, fisiculturista, costuma frequentar a academia Sports Center, ainda na Praia do Morro, mais de uma vez por dia, e também é presença constante na orla.

Renata Mendes, dona da Sports Center, ressaltou que pouco pode dizer sobre a vida pessoal da ex-funcionária de Flávio, atleta patrocinada pela academia, que ostenta uma faixa de "sob nova direção". "Assumi a academia há cerca de seis meses e ela já malhava aqui, ela é aluna. Também não sou daqui", afirmou Renata.

Perto dali, no mesmo bairro, Andrea morava em uma quitinete. Vizinhos contam que ela mantém uma rotina rígida de exercícios, mas, nesta segunda, o que chamou a atenção de todos foi a procura da imprensa pela fisiculturista. "Ela sumiu, não tá aí, não. Depois que veio até televisão aí ela saiu e não voltou mais", contou um vizinho. A quitinete é alugada por R$ 860 ou R$ 800, com desconto, mensais.

Na academia, o relato é que a ao menos um treino Andrea compareceu, na manhã desta segunda. A reportagem se postou por horas em frente ao endereço da ex-assessora de Flávio, mas ela não apareceu. A fisiculturista está entre as pessoas que tiveram os sigilos fiscal e bancários quebrados, como o próprio Flávio Bolsonaro, em uma investigação do Ministério Público Estadual do Rio.

SALÁRIOS

No Portal da Transparência da Alerj ela está. A página não é, assim, tão transparente, mas registra repasses feitos a Andrea até agosto do ano passado. De acordo com "O Globo" foi no final de 2018 que ela passou a morar em Guarapari.

Em agosto de 2018, os vencimentos de Andrea foram de R$ 3,2 mil brutos; no mês anterior, de R$ 8,5 mil. A folha de pagamento mais antiga disponível no Portal da Transparência é de 2016. Em janeiro daquele ano, ela recebeu R$ 7,3 mil brutos.

A página lista nomes de funcionários, cargos e salários, mas não apresenta informações sobre para qual deputado trabalham, ou trabalharam.

RACHID

A suspeita é que no gabinete do ex-deputado Flávio Bolsonaro, hoje senador, havia um esquema de "rachid" – no Rio chamado de "rachadinha" –, em que funcionários comissionados devolvem parte dos salários. O ex-assessor Fabrício Queiroz seria o operador do esquema. Queiroz também tem paradeiro desconhecido.

dados relativos a dez anos, de abril de 2007 a dezembro de 2018. Flávio tenta, pela terceira vez, impedir que as apurações sigam em frente. Na investigação, o Tribunal de Justiça do Rio determinou, a pedido do MP, a quebra dos sigilos de Flávio e de outras 94 pessoas físicas e jurídicas. Os promotores pediram, de abril de 2007 a dezembro de 2018. Flávio tenta, pela terceira vez, impedir que as apurações sigam em frente.