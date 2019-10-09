Ex-prefeito Vasco Alves desmente morte: "Estou bem. Tô tomando café"

Mensagens sobre um suposto falecimento do ex-prefeito Vasco Alves, 78 anos, começaram a circular em grupos de Whatsapp na noite desta terça-feira (08). Na manhã desta quarta (09), telespectadores da TV Gazeta e leitores de A Gazeta enviaram para as duas redações a mesma informação.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, Vasco Alves, bem-humorado, tratou com normalidade o boato. Questionado sobre o que achava desse tipo de informação estar circulando mais uma vez em redes sociais - o ex-prefeito disse que não é a primeira vez que acontece -, ele atribuiu as mensagens ao fato de ele passar atualmente por um tratamento de saúde.
"Eu acho que é mais desencontro, não vejo nenhuma maldade. Como realmente estou em tratamento de saúde, as pessoas sempre vão aumentando. Quando eu era prefeito de Cariacica sempre surgia um boato com relação a isso. Estou bem, estou tomando café", finalizou, aos risos, o ex-prefeito.