Ex-prefeito de Pinheiros, presidente do Incaper é extubado

Antônio Carlos Machado é diretor-presidente do Incaper Crédito: Redes sociais

"O diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, foi desentubado nessa segunda-feira (10), conforme consta o boletim médico do hospital em que está internado, em Colatina. O boletim informa que Antônio teve significativa melhora e não está mais fazendo uso de sedativos. Ele segue internado na UTI e em estado estável", diz nota enviada pelo Incaper nesta quinta (13).

INTERNADO EM ABRIL

Na época, em uma publicação no Facebook, a equipe do diretor-presidente do órgão pediu oração pela recuperação dele. "Sua família, amigos e colegas do Incaper pedem a intensificação das orações para que a saúde do Antônio seja prontamente reestabelecida. Contamos com o apoio e oração de todos vocês neste momento!", diz o texto.

COMANDO INTERINO NO INCAPER

Com Antônio da Emater afastado para tratar as complicações da Covid-19, a presidência do Incaper foi assumida interinamente pelo coordenador de Cafeicultura do Instituto, Abraão Carlos Verdin.

TRAJETÓRIA