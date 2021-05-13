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Covid-19

Ex-prefeito de Pinheiros, presidente do Incaper é extubado

Antônio Carlos Machado, 57 anos, ficou intubado por 13 dias. Ele apresenta quadro de saúde estável e permanece internado na UTI
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 mai 2021 às 11:23

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 11:23

Antônio Carlos Machado é diretor-presidente do Incaper Crédito: Redes sociais
O diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e ex-prefeito de Pinheiros, Antônio Carlos Machado, de 57 anos, foi extubado na última segunda-feira (10), após 13 dias de intubação devido à Covid-19. Antônio da Emater, como é conhecido, continua internado na UTI de um hospital particular de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, com estado de saúde estável e sem o uso de sedativos.
"O diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, foi desentubado nessa segunda-feira (10), conforme consta o boletim médico do hospital em que está internado, em Colatina. O boletim informa que Antônio teve significativa melhora e não está mais fazendo uso de sedativos. Ele segue internado na UTI e em estado estável", diz nota enviada pelo Incaper nesta quinta (13). 

INTERNADO EM ABRIL

Diagnosticado com Covid-19 em 16 de abril, Machado foi hospitalizado no Hospital de Pinheiros, após apresentar febre alta, e foi transferido dois dias depois para a UTI de um hospital particular de Colatina. Na semana seguinte, no dia 27, ele foi intubado, devido a dificuldades para respirar, conforme informou o Incaper.
Na época, em uma publicação no Facebook, a equipe do diretor-presidente do órgão pediu oração pela recuperação dele. "Sua família, amigos e colegas do Incaper pedem a intensificação das orações para que a saúde do Antônio seja prontamente reestabelecida. Contamos com o apoio e oração de todos vocês neste momento!", diz o texto.

COMANDO INTERINO NO INCAPER

Com Antônio da Emater afastado para tratar as complicações da Covid-19, a presidência do Incaper foi assumida interinamente pelo coordenador de Cafeicultura do Instituto, Abraão Carlos Verdin.

TRAJETÓRIA

Antônio Carlos Machado, conhecido como Antônio da Emater, é o atual diretor-presidente do Incaper. Ele comandou o município de Pinheiros por dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016. Nas eleições 2008, venceu o pleito municipal pelo PSB, com 58,83% dos votos válidos. Em 2012, foi reeleito pelo mesmo partido, com 51,52%.

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