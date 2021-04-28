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Covid-19

Ex-prefeito de Pinheiros, presidente do Incaper é intubado

O procedimento foi necessário em função da dificuldade de respiração do paciente, diagnosticado com o novo coronavírus. Antônio da Emater está internado na UTI de um hospital em Colatina

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:29

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

28 abr 2021 às 16:29
Antônio Carlos Machado, presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e ex-prefeito de Pinheiros
Antônio Carlos Machado, presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e ex-prefeito de Pinheiros Crédito: Divulgação/ Facebook
Hospitalizado para se recuperar da Covid-19, o diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e ex-prefeito de Pinheiros, Antônio Carlos Machado, foi intubado na noite desta terça-feira (27). Segundo o órgão, o procedimento foi necessário em função dificuldade de respiração do paciente. Ele está internado na UTI de um hospital particular em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
Ex-prefeito de Pinheiros, presidente do Incaper é intubado
Antônio Carlos Machado foi diagnosticado com o novo coronavírus em 16 de abril. Dois dias depois precisou ser hospitalizado após apresentar febre alta.
Na ocasião, em conversa com a reportagem de A Gazeta, o presidente do Incaper afirmou que estava bem e que a internação era uma precaução. "Estou bem. Só com um pouco de febre alta", disse. Durante a semana, a assessoria Incaper informou que ele seguia hospitalizado, mas apresentava quadro estável.
No Facebook, a equipe de Antônio Machado pediu oração pela recuperação do ex-prefeito. "Sua família, amigos e colegas do Incaper pedem a intensificação das orações para que a saúde do Antônio seja prontamente reestabelecida. Contamos com o apoio e oração de todos vocês neste momento".

TRAJETÓRIA

Antônio Carlos Machado, conhecido como Antônio da Emater, é o atual presidente do Incaper. Ele comandou o município de Pinheiros durante dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016. Nas eleições 2008, venceu o pleito municipal pelo PSB, com 58,83 dos votos válidos. Em 2012, foi reeleito pelo mesmo partido, com 51,52% dos votos.

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