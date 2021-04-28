Antônio Carlos Machado, presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e ex-prefeito de Pinheiros Crédito: Divulgação/ Facebook

Your browser does not support the audio element. Ex-prefeito de Pinheiros, presidente do Incaper é intubado

Antônio Carlos Machado foi diagnosticado com o novo coronavírus em 16 de abril. Dois dias depois precisou ser hospitalizado após apresentar febre alta.

Na ocasião, em conversa com a reportagem de A Gazeta , o presidente do Incaper afirmou que estava bem e que a internação era uma precaução. "Estou bem. Só com um pouco de febre alta", disse. Durante a semana, a assessoria Incaper informou que ele seguia hospitalizado, mas apresentava quadro estável.

No Facebook, a equipe de Antônio Machado pediu oração pela recuperação do ex-prefeito. "Sua família, amigos e colegas do Incaper pedem a intensificação das orações para que a saúde do Antônio seja prontamente reestabelecida. Contamos com o apoio e oração de todos vocês neste momento".

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