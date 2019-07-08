Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Processo tramita desde 2011

Ex-diretor do Tribunal de Contas vira réu por nomeação de tia em 2008

Wanokzor de Assis, aliado do ex-presidente da Corte de Contas Marcos Madureira, é alvo de ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Espírito Santo
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

08 jul 2019 às 19:40

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 19:40

Wanokzor Amm de Assis Crédito: PicsArt/Wanokzor Amm de Assis
A 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória decidiu receber uma ação por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual (MPES) contra Wanokzor Alves Amm de Assis, ex-diretor-geral da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado (TCES).
Com a decisão, publicada no Diário da Justiça eletrônico nesta segunda-feira (08), ele foi transformado em réu no processo, que tramita desde 2011. Wanokzor exerceu a direção na gestão de seu aliado de longa data Marcos Madureira, conselheiro que aposentou-se após uma série de polêmicas, e de quem também foi chefe de gabinete no TCES.
O ato que levou Wanokzor a responder por improbidade foi a nomeação, em janeiro de 2008, de mulher casada com um tio dele para o cargo comissionado de consultora de finanças públicas da Corte de Contas. A maneira como se deu a nomeação foi problemática, no entendimento do MPES.
O órgão ministerial sustenta, na ação, que o sobrenome Amm foi suprimido dos registros da tia de Wanokzor para "escamotear" o grau de parentesco da servidora, que permaneceu no cargo até julho de 2009. A supressão impossibilitou a identificação de eventual caso de nepotismo.
Ex-diretor do Tribunal de Contas vira réu por nomeação de tia em 2008
O recebimento da denúncia é apenas a parte inicial do processo. As eventuais responsabilidades de Wanokzor ainda serão apreciadas pela Justiça. O juiz responsável pelo caso, Mario da Silva Nunes Neto, considerou haver "plausibilidade" nas alegações da acusação.
O Ministério Público aponta que o então diretor "usurpou" a função da 3ª Controladoria Administrativa, responsável pela nomeação de servidores.
Em sua defesa preliminar, Wanozkor Alves de Assis, que atualmente é procurador da Câmara de Itapemirim, sustentou que não assinou o termo de nomeação da servidora em questão. Também disse que nem sabia da supressão do sobrenome Amm na portaria de nomeação.
O advogado dele neste processo foi procurado para se manifestar, mas ainda não deu retorno.
APOSENTADORIA E POLÍTICA
Nos anos 1990, Marcos Madureira concentrou grande força política no Espírito Santo, ao lado de José Carlos Gratz e Valci Ferreira. Em 2012, foi afastado do cargo de conselheiro de Contas, por decisão da Justiça e, no ano seguinte, pediu a aposentadoria, antes de perder o cargo.
Em 2018, Madureira tentou vaga na Assembleia Legislativa. Obteve 13.222 votos, mas não foi eleito. Ele exerce influência na política da Serra, como sugere uma gravação de um vereador afastado do cargo. O parlamentar disse ter recebido dinheiro do conselheiro aposentado no período eleitoral. O caso é investigado pela Polícia Federal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados