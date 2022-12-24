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Em 2023

Ex-deputado do PT será o novo secretário de Esportes do ES

O nome foi oficializado por Casagrande neste sábado. O PT foi um dos principais partidos a compor aliança de Renato Casagrande durante a campanha de reeleição

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 17:30

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

24 dez 2022 às 17:30
Ex-deputado estadual Nunes
Ex-deputado estadual Nunes Crédito: Tati Beling/Ales
O ex-deputado estadual José Carlos Nunes da Silva (PT) foi confirmado na tarde desse sábado (24) como novo secretário de Esportes para o próximo governo de Renato Casagrande (PSB), em 2023. A informação foi adiantada pela colunista Letícia Gonçalves. O ex-parlamentar, de 61 anos, foi coordenador de campanha de Jack Rocha, do mesmo partido, que disputou uma cadeira na Câmara Federal e se elegeu.
O PT foi um dos partidos que compôs a aliança do atual governador na campanha de reeleição. Ainda segundo a colunista, a sigla deve ocupar lugar de destaque em duas subsecretarias.
Nunes, como é conhecido, também presidiu a Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Espírito Santo por três mandatos e é pai do lutador de artes marciais Erick Silva. Ele foi eleito deputado estadual em 2014 e não se reelegeu em 2018. Em 2020, foi candidato a vice-prefeito de Vila Velha, mas a chapa não foi eleita.
Desde 2019 a secretaria de Esportes é comandada por Junior Abreu. Na gestão anterior de Casagrande, durante todo o mandato quem assumiu a pasta foi Vandinho Leite.
Os nomes anunciados até o momento por Casagrande para chefiar as secretarias em 2023:
  • Enio Bergoli (Agricultura);
  • André Garcia (Justiça);
  • Marcelo Altoé (Fazenda);
  • Jasson Amaral (Procuradoria-Geral do Estado);
  • Alvaro Duboc (Economia e Planejamento);
  • Manuela Pedroso (Governo);
  • Flavia Mignoni (Comunicação);
  • Davi Diniz (Casa Civil);
  • Valésia Perozini (Chefia de Gabinete)
  • Jacqueline Moraes (políticas para Mulheres)
  • Alexandre Ramalho (Segurança Pública)
  • Fabrício Noronha (Cultura)
  • Fábio Damasceno (Mobilidade Urbana)
  • Nara Borgo (Direitos Humanos)
  • Coronel Jocarly Aguiar (Casa Militar)
  • Marcelo Calmon (Gestão e Recursos Humanos).

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