Ex-deputado do PT será o novo secretário de Esportes do ES

O ex-deputado estadual José Carlos Nunes da Silva (PT) foi confirmado na tarde desse sábado (24) como novo secretário de Esportes para o próximo governo de Renato Casagrande (PSB), em 2023. A informação foi adiantada pela colunista Letícia Gonçalves. O ex-parlamentar, de 61 anos, foi coordenador de campanha de Jack Rocha, do mesmo partido, que disputou uma cadeira na Câmara Federal e se elegeu.
O PT foi um dos partidos que compôs a aliança do atual governador na campanha de reeleição. Ainda segundo a colunista, a sigla deve ocupar lugar de destaque em duas subsecretarias.
Nunes, como é conhecido, também presidiu a Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Espírito Santo por três mandatos e é pai do lutador de artes marciais Erick Silva. Ele foi eleito deputado estadual em 2014 e não se reelegeu em 2018. Em 2020, foi candidato a vice-prefeito de Vila Velha, mas a chapa não foi eleita.
Desde 2019 a secretaria de Esportes é comandada por Junior Abreu. Na gestão anterior de Casagrande, durante todo o mandato quem assumiu a pasta foi Vandinho Leite.
Os nomes anunciados até o momento por Casagrande para chefiar as secretarias em 2023:
- Enio Bergoli (Agricultura);
- André Garcia (Justiça);
- Marcelo Altoé (Fazenda);
- Jasson Amaral (Procuradoria-Geral do Estado);
- Alvaro Duboc (Economia e Planejamento);
- Manuela Pedroso (Governo);
- Flavia Mignoni (Comunicação);
- Davi Diniz (Casa Civil);
- Valésia Perozini (Chefia de Gabinete)
- Jacqueline Moraes (políticas para Mulheres)
- Alexandre Ramalho (Segurança Pública)
- Fabrício Noronha (Cultura)
- Fábio Damasceno (Mobilidade Urbana)
- Nara Borgo (Direitos Humanos)
- Coronel Jocarly Aguiar (Casa Militar)
- Marcelo Calmon (Gestão e Recursos Humanos).