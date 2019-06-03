Home
>
Política
>
Ex-assessores de Carlos Bolsonaro não têm registro na Câmara do Rio

Ex-assessores de Carlos Bolsonaro não têm registro na Câmara do Rio

Empregados no gabinete do vereador carioca Carlos Bolsonaro (PSC), nunca emitiram crachá funcional ou registraram entrada como visitantes na Câmara Municipal do Rio de Janeiro