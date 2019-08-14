Evento com Luciano Huck e Hartung prega apoio a novas lideranças

Eduardo Mufarej. O empresário apresenta-se como alguém que decidiu dar a parcela de contribuição para melhorar a qualidade do debate político "sem pedir nada em troca". Por vezes criticado por criar infiéis aos partidos, o movimento que ele lidera elegeu 17 parlamentares - deputados estaduais, federais e senador - no ano passado. O fundador do RenovaBR, movimento patrocinado por Luciano Huck, é. O empresário apresenta-se como alguém que decidiu dar a parcela de contribuição para melhorar a qualidade do debate político "sem pedir nada em troca"., o movimento que ele lidera elegeu 17 parlamentares - deputados estaduais, federais e senador - no ano passado.

"Criamos um programa apartidário focado em identificação e formação de talentos para que a gente possa de fato viabilizar a participação do cidadão comum na política sem depender da mão de partido, sem depender de político corrupto, sem depender de alguém que vai te pedir a conta no dia seguinte porque acha que está te fazendo um favor, sendo que seu principal objetivo é servir ao seu país", disse Mufarej.

Paulo Hartung (sem partido) avaliou que os partidos políticos, por meio de suas fundações, não têm sido bem-sucedidos na construção de novos líderes. E somente líderes podem implementar as boas políticas públicas que vão melhorar a vida dos brasileiros. Entusiasta de movimentos como o RenovaBR, o ex-governador(sem partido) avaliou que os partidos políticos, por meio de suas fundações, não têm sido bem-sucedidos na construção de novos líderes. E somente líderes podem implementar as boas políticas públicas que vão melhorar a vida dos brasileiros.

"O partido, que é fonte de formação de líderes, não foi usado para formar lideranças. Os movimentos cívicos, como o RenovaBR e outros, estão ocupando esse vazio. Com uma mão, precisamos redesenhar políticas públicas. A boa notícia é que não somos um deserto de ideias e de propostas. Mas tem um elemento importante: não se escala essas políticas públicas sem o exercício da liderança", disse.

RADICALISMO

Hartung lembrou que a onda de radicalismos, à esquerda e à direita, não é exclusiva do Brasil. A consequência disso, para ele, é o debate com olhos voltados "para trás" e, vez ou outra, com "valores medievais". Como alternativa, defende debate qualificado.

"Esse radicalismo não está presente só aqui. E qual a vacina para ele? É o debate aberto, o debate de ideias. É valorizar a democracia não de maneira tática, mas de maneira estratégica. É valorizar a política como ferramenta transformadora. Não jogar fora a água suja do banho e a criança. Precisamos qualificar a política. O nome de solução simples para problema complexo é populismo", opinou.