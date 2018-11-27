Especialista: cortar auxílio-moradia de juízes não equilibra contas

Gil Castello Branco é secretário-geral da ONG Contas Abertas Crédito: Acervo/Gil Castello Branco

Fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castello Branco não só classifica o aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)  sancionado nesta segunda feira (26) pelo presidente Michel Temer (MDB)  como "irresponsável" e "injusto", como também afirma que a derrubada da liminar (decisão provisória), que desde 2014 garantia o auxílio-moradia para os magistrados, não é suficiente para sanar o rombo que será causado aos cofres públicos pela primeira medida.

"Essa troca do auxílio-moradia pelo aumento não gera equilíbrio. Já foram feitas avaliações por consultorias de orçamento da Câmara e do Senado que mostram que retirada do auxílio não chega nem à metade do valor que será gasto com aumento do salário dos ministros do Supremo e as suas consequências, já que ele gera aumentos imediatos para toda a magistratura e também pode desencadear aumentos no Poder Legislativo e no Executivo", explica Gil.

O economista defende ainda que o auxílio-moradia nos moldes como vinha sendo pago desde 2014 não deveria existir e muito menos servir como instrumento de troca. "Não faz sentido dar auxílio-moradia para um juiz que mora na mesma comarca em que atua. Por isso, essa decisão de hoje troca uma aberração por outra. É um toma lá da cá que apequena o Judiciário", critica.

Um dos argumentos de Gil Castello Branco contra o aumento de 16,38% diz respeito ao cenário atual e às contas do país. "A situação fiscal é muito preocupante, teremos um déficit de R$ 139 bilhões em 2019", ressalta.