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Manifesto

ES em Ação cobra apuração rigorosa sobre mensagens de ministros com Vorcaro

ONG pediu transparência após divulgação de conversas entre dono do Banco Master e autoridades obtidas pela PF

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 11:06

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

04 set 2026 às 11:06
Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, em sessão plenária do STF.
Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, em sessão plenária do STF. Luiz Silveira/STF

A ONG Espírito Santo em Ação, composta por empresários e executivos do Estado, manifestou-se nesta sexta-feira (4) sobre as recentes notícias envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), outras autoridades e o banqueiro Daniel Vorcaro, evidenciadas após divulgação de uma série de mensagens obtida pela Polícia Federal (PF) no celular do dono do Banco Master.


Diante das informações divulgadas, a entidade diz, em manifesto, ter uma grave preocupação e defender “apuração rigorosa, transparência e pleno funcionamento dos mecanismos constitucionais de fiscalização e controle”.


 Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência

Para a organização, a confiança da sociedade no Poder Judiciário exige a preservação do distanciamento e a independência do magistrado, não apenas decisões juridicamente fundamentadas.


“O exercício da magistratura, em particular, exige conduta ética ilibada, imparcialidade, independência e rigorosa responsabilidade institucional”, afirma a ONG, que também defende que ninguém está acima da lei.


Além disso, a entidade ressalta que “desvios de conduta, abusos ou irregularidades devem ser rigorosamente apurados e, se comprovados, devem resultar na punição dos responsáveis, sem privilégios ou exceções, independentemente do cargo que ocupem”.


Dado o período eleitoral, duranteo qual ocorre a crise, a organização defende que o tema precisa ser urgentemente sanado para não contaminar os debates que envolvem o pleito, “de forma a contribuir para a construção de um futuro melhor para o Brasil” (leia a nota na íntegra no final desta matéria).

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Mensagens de Vorcaro a Moraes

Segundo relatório da PF, Vorcaro procurou o ministro do STF Alexandre de Moraes durante as investigações que levaram à prisão do banqueiro. O material também registra pedidos para que fossem acionados o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.


Outros documentos tratam de um contrato de cerca de R$ 131 milhões entre o Master e o escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e de uma segunda proposta, de R$ 50 milhões, que previa o pagamento com cotas de um jatinho e de um helicóptero.

As mensagens foram obtidas no âmbito de uma apuração feita pela PF a pedido do também ministro do Supremo André Mendonça, que é relator, no STF, do inquérito sobre as fraudes do Master.
Mendonça encontrou banqueiro

Em seguida à divulgação das mensagens, Mendonça confirmou que teve um encontro com Daniel Vorcaro, em março de 2025, e também com o advogado do empresário no mesmo mês.


A confirmação veio em uma nota enviada à imprensa pouco depois que o jornalista Paulo Motoryn revelou o encontro em seu Substack, uma plataforma online que permite que seus usuários publiquem e distribuam newsletters.


Segundo Mendonça, o encontro com Vorcaro ocorreu a pedido do próprio banqueiro, e ele teria se limitado a ouvi-lo. "Uma única vez", acrescentou, na nota enviada à imprensa.

Na íntegra

Manifesto pela ética, transparência e responsabilização - ES em Ação

O Espírito Santo em Ação manifesta grave preocupação diante das recentes notícias envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades da República em relação ao Caso Master.


O exercício da magistratura, em particular, exige conduta ética ilibada, imparcialidade, independência e rigorosa responsabilidade institucional. A confiança da sociedade no Judiciário pressupõe não apenas decisões juridicamente fundamentadas, mas também a preservação do necessário distanciamento e independência do magistrado.


Defendemos apuração rigorosa, transparência e pleno funcionamento dos mecanismos constitucionais de fiscalização e controle.


Nenhuma autoridade está acima da lei. Desvios de conduta, abusos ou irregularidades devem ser rigorosamente apurados e, se comprovados, devem resultar na punição dos responsáveis, sem privilégios ou exceções, independentemente do cargo que ocupem.


Esse tema precisa ser urgentemente sanado, para que não contamine os debates do período eleitoral que estamos vivendo, em que temas como educação, segurança, saúde, retomada do crescimento econômico, reforma administrativa, equilíbrio fiscal e o aumento da competitividade precisam ser amplamente debatidos, sem deixar de enfrentar o necessário debate sobre a reforma do Poder Judiciário, de forma a contribuir para a construção de um futuro melhor para o Brasil.


Não defendemos pessoas ou grupos. Defendemos a ética pública, a Constituição, a independência dos Poderes e a credibilidade das instituições.


A magistratura exige imparcialidade.

A República exige transparência.

A sociedade exige respostas.

E a responsabilidade exige consequências.

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