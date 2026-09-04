ES em Ação cobra apuração rigorosa sobre mensagens de ministros com Vorcaro

Para a organização, a confiança da sociedade no Poder Judiciário exige a preservação do distanciamento e a independência do magistrado, não apenas decisões juridicamente fundamentadas.





“O exercício da magistratura, em particular, exige conduta ética ilibada, imparcialidade, independência e rigorosa responsabilidade institucional”, afirma a ONG, que também defende que ninguém está acima da lei.





Além disso, a entidade ressalta que “desvios de conduta, abusos ou irregularidades devem ser rigorosamente apurados e, se comprovados, devem resultar na punição dos responsáveis, sem privilégios ou exceções, independentemente do cargo que ocupem”.





Dado o período eleitoral, duranteo qual ocorre a crise, a organização defende que o tema precisa ser urgentemente sanado para não contaminar os debates que envolvem o pleito, “de forma a contribuir para a construção de um futuro melhor para o Brasil” (leia a nota na íntegra no final desta matéria).