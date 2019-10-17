Veja os detalhes

Entenda o julgamento do STF sobre prisão após condenação em 2ª instância

Ministros do Supremo dão continuidade ao julgamento que pode ter impacto em diversos processos judiciais, inclusive o que levou o ex-presidente Lula para a cadeia

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 13:52 - Atualizado há 6 anos

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) dão continuidade ao julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. Desde 2016, a Corte considera que essa medida está de acordo com a Constituição Federal, mesmo que ainda haja a possibilidade de recursos no processo.

O atual entendimento da Corte fez com que o ex-presidente Lula (PT) e outros condenados na Operação Lava Jato fossem para a cadeia. A expectativa é que o julgamento se estenda por ao menos três sessões plenárias.

Veja a explicação do que está em jogo no STF. Clique em cada imagem para entender a discussão.

