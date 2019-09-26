Home
Entenda julgamento no STF que pode anular sentenças da Lava Jato

O plenário formou maioria para anular a segunda condenação no âmbito da Lava Jato nesta quinta-feira (26). Medida pode provocar efeito cascata e beneficiar Lula