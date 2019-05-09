Home
>
Política
>
Empresário pagou entradas para Cirque du Soleil a prefeito, diz MPES

Empresário pagou entradas para Cirque du Soleil a prefeito, diz MPES

O MPES suspeita que Tininho também tenha recebido propina para viabilizar a contratação de serviços de empresa de limpeza pública na cidade.