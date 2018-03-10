Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Empresa no ES pede resposta a enquete eleitoral para liberar Wi-Fi

Pergunta para autenticar a conexão de internet em academia e hospital da Grande Vitória é 'Se a eleição para governador do Estado fosse hoje, em quem você votaria?'

Publicado em 09 de Março de 2018 às 21:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 21:28
Uma empresa que oferece serviço de internet Wi-Fi gratuita para empresas e espaços compartilhados na Grande Vitória exigiu dos usuários, para autenticação da conexão, uma resposta a pergunta sobre a disputa pelo governo do Estado.
Imagem de enquete realizada em academia Crédito: Foto Leitor
Mas o tema político não havia sido autorizado por empresas que usam a plataforma de conexão da empresa de internet, a Sempre On, e exigiram a remoção da pergunta. Aconteceu em pelo menos dois lugares. Na academia Top Fitness, em Jardim da Penha, Vitória, e no Hospital Meridional, em Alto Lage, Cariacica. 
Nesta sexta-feira (09), internautas entraram em contato com o Gazeta Online para informar sobre a solicitação, que causou estranheza nos frequentadores dos locais.
Desde quinta-feira (08), só conseguia se conectar à rede sem fio desses estabelecimentos quem respondesse a pergunta: "Se a eleição para governador do Estado fosse hoje, em quem você votaria?".
As alternativas, na ordem, eram: "Renato Casagrande", "Rose de Freitas", "Paulo Hartung" e "Não tenho candidato".
Em nota, o Meridional informou que "é praxe haver pesquisas na hora do login, porém, todas elas devem ser aprovadas pela direção, conforme contrato, o que não aconteceu neste caso". O hospital ressaltou que solicitou que a empresa "retire a pesquisa do ar".
A gerente da Top Fitness, Katiúscia Camargo, também informou que pesquisas relacionadas a temas de interesse dos clientes da academia são comuns, além de propagandas. Mas todas as perguntas e os anúncios precisam ser autorizados pela academia, o que não foi o caso da pergunta sobre eleição.
"Geralmente, são perguntas para entender os estudantes (que frequentam a academia), que são muitos. Não fazemos pergunta política. Eles (da Sempre On) só podem fazer se academia aprovar", explicou a gerente.
CURIOSIDADE
A empresa que administra essas redes de Wi-Fi informou que a pergunta foi feita para que as respostas servissem para consumo interno, da própria Sempre On.
Uliana Rios, da área comercial da empresa, afirmou que o resultado não foi encomendado por nenhum candidato e que não será comercializado pela empresa.
"Não foi contratada por ninguém e nem vai ser divulgada. A gente só fez para a gente, por curiosidade interna dos diretores", afirmou.
LEGISLAÇÃO
A legislação eleitoral exige, desde de 1º de janeiro, o registro de pesquisas eleitorais na Justiça Eleitoral. Essas pesquisas são aquelas que usam critérios metodológicos bem definidos.
Enquete eleitoral em hospital Crédito: Foto Leitor
O caso da pergunta para a conexão Wi-Fi, segundo especialistas em Direito Eleitoral, é mais enquadrado como enquete eleitoral, que não tem metodologia sofisticada e cujo resultado não é garantia de retrato aproximado ou fiel das preferências da sociedade.
"A pesquisa tem requisitos que a lei exige. Isso é uma enquete interna. Não há nenhuma irregularidade. O que não poderia é pedir voto. Mas não acho que seja ideal. Acho que expõe os clientes. Não acho recomendável, embora não haja problema do ponto de vista legal", explicou o advogado eleitoral Marcelo Nunes.
Ainda segundo o advogado, enquetes eleitorais só são proibidas, de acordo com a legislação eleitoral, a partir do início da campanha eleitoral, em 16 de agosto. Antes disso, segundo ele, elas podem ser, inclusive, publicadas. 
Já o advogado eleitoral Danilo Carneiro entende que enquetes podem ser feitas sem registro na Justiça Eleitoral, mas não podem ser publicadas. "Publicação ou uso eleitoral não é permitido", afirmou.
O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informa que "a partir de 20 de julho, não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados