Home
>
Política
>
Em prenúncio de aliança, Freixo recebe Haddad em ato pela educação no Rio

Em prenúncio de aliança, Freixo recebe Haddad em ato pela educação no Rio

Potencial candidato do PSOL à prefeitura carioca, deputado se uniu a petista e outros nomes da esquerda na Cinelândia