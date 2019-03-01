Home
Em nota, PT defende que Lula tem direito de ir a enterro do neto

A defesa do ex-presidente já pediu à juíza Carolina Lebbos, responsável pela execução de sua pena, a liberação de Lula para que ele esteja presente no enterro do neto