Home
>
Política
>
Em meio à crise, Bolsonaro vai ao cinema ver filme sobre 'milagre da fé'

Em meio à crise, Bolsonaro vai ao cinema ver filme sobre 'milagre da fé'

'Um filme totalmente inclusivo, um cinema cheio de surdos', disse Damares Alves, que acompanhou o presidente e a primeira-dama na sessão