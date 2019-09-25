Em entrevista, Bolsonaro diz que não há clima para conversar com Macron Crédito: RICHARD DREW/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro disse ao SBT, em entrevista gravada exibida na noite desta terça-feira (24), que não há clima para conversar com o presidente da França, Emmanuel Mácron

"Eu estive com ele (Macron) em Osaka (no Japão, para encontro do G-20), numa agenda reservada, e ele quis impor sua agenda, mas não obteve sucesso. Quando apareceram as queimadas na Amazônia, que estão abaixo da média dos últimos 15 anos, ele foi para a agressão, me chamou de mentiroso, dizendo que a soberania brasileira tinha de ser discutida no tocante à Amazônia. Não tem clima para conversar com ele", disse Bolsonaro.

O presidente negou mais uma vez que seu discurso tenha sido agressivo. Ele foi, na sua avaliação, "verdadeiro". "Na ONU, as pessoas vêm para enxugar gelo e passar pano e nós não fizemos isso de forma bastante educada e objetiva", afirmou Bolsonaro. "O Brasil tinha uma posição muito servil de não falar de igual para igual com os chefes de Estado", declarou. O presidente disse que não viu ninguém se retirando durante o seu discurso.