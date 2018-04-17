Em busca de união na base aliada, Temer recebe líderes no Planalto

O presidente Michel Temer recebeu líderes da base aliada nesta terça-feira (17) para um almoço no Palácio do Planalto. O encontro é mais uma investida do governo para tentar reunificar sua base e articular uma estratégia para a votação no Congresso de matérias que são consideradas prioritárias para o governo, entre eles a privatização da Eletrobras.