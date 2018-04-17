Em busca de união na base aliada, Temer recebe líderes no Planalto

O presidente Michel Temer recebeu líderes da base aliada nesta terça-feira (17) para um almoço no Palácio do Planalto. O encontro é mais uma investida do governo para tentar reunificar sua base e articular uma estratégia para a votação no Congresso de matérias que são consideradas prioritárias para o governo, entre eles a privatização da Eletrobras.
Ao todo, 17 deputados participam do encontro, além dos ministros Carlos Marun, da Secretaria de Governo, e Eliseu Padilha, da Casa Civil. Antes do almoço, os líderes fizeram uma reunião prévia com o ministro Marun.
Participaram do almoço com o presidente os deputados: Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), André Moura (PSC-SE), Darcísio Perondi (PMDB-RS), Lelo Coimbra (PMDB-ES), Baleia Rossi (PMDB-SP), Nilson Leitão (PSDB-MT), Rodrigo Garcia (DEM-SP), Aluisio Mendes (PODE-MA), Jovair Arantes (PTB-GO), Felipe Bornier (PROS-RJ), Wladimir Costa (SD-PA), Celso Russomano (PRB-SP), Gilberto Nascimento (PSC-SP), José Rocha (PR-BA), Junior Marreca (PEN-MA), Luis Tibe (AVANTE-MG), e Cacá Leão (PP-BA).