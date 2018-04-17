Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Almoço

Em busca de união na base aliada, Temer recebe líderes no Planalto

Governo tenta articular estratégia para votação de matérias prioritárias no Congresso

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 18:33
Brasília - O presidente Michel Temer Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente Michel Temer recebeu líderes da base aliada nesta terça-feira (17) para um almoço no Palácio do Planalto. O encontro é mais uma investida do governo para tentar reunificar sua base e articular uma estratégia para a votação no Congresso de matérias que são consideradas prioritárias para o governo, entre eles a privatização da Eletrobras.
Ao todo, 17 deputados participam do encontro, além dos ministros Carlos Marun, da Secretaria de Governo, e Eliseu Padilha, da Casa Civil. Antes do almoço, os líderes fizeram uma reunião prévia com o ministro Marun.
Participaram do almoço com o presidente os deputados: Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), André Moura (PSC-SE), Darcísio Perondi (PMDB-RS), Lelo Coimbra (PMDB-ES), Baleia Rossi (PMDB-SP), Nilson Leitão (PSDB-MT), Rodrigo Garcia (DEM-SP), Aluisio Mendes (PODE-MA), Jovair Arantes (PTB-GO), Felipe Bornier (PROS-RJ), Wladimir Costa (SD-PA), Celso Russomano (PRB-SP), Gilberto Nascimento (PSC-SP), José Rocha (PR-BA), Junior Marreca (PEN-MA), Luis Tibe (AVANTE-MG), e Cacá Leão (PP-BA).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados