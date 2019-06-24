Home
>
Política
>
Em áudio, Moro pede desculpas a integrantes do MBL por chamá-los de tontos

Em áudio, Moro pede desculpas a integrantes do MBL por chamá-los de tontos

O diálogo em que Moro critica o movimento consta em reportagem da Folha e do site The Intercept Brasil neste domingo