Em 2017, Bolsonaro disse que aposentadoria com 65 é "falta de humanidade"

Nesta quinta-feira (14), no entanto, o presidente definiu que a nova reforma previdenciária estabelecerá idades mínimas de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens