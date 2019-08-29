Cadastro

Eleitores de Colatina e Cachoeiro já têm data para fazer biometria

Recadastramento começa em setembro. O eleitor que não comparecer pode ter o título cancelado

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 05:05

Biometria: antes mesmo da convocação, eleitores já estão procuraram os cartórios Crédito: Divulgação

Os municípios de Colatina, no Noroeste do Estado, e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul, vão ser os próximos a fazer o recadastramento biométrico dos eleitores. Em Colatina, que possui 88.412 eleitores, o cadastro digital começa no dia 11 de setembro. Já em Cachoeiro, os 136.907 eleitores vão começar a se recadastrar em 18 de setembro.

Para isso, os eleitores deverão comparecer aos cartórios eleitorais de cada município, levando documento oficial com foto, título de eleitor (se tiver) e um comprovante de residência recente. O eleitor que não se apresentar terá o título cancelado. E mesmo quem não é obrigado a votar - como as pessoas com mais de 70 anos de idade, analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos - deve fazer o cadastramento caso deseje votar nas próximas eleições.

Tanto em Colatina como em Cachoeiro alguns eleitores já procuraram voluntariamente os cartórios, nos últimos meses, para renovar o título, e fizeram a atualização. Em Colatina, foram 22.302 pessoas, e em Cachoeiro, 33.598 eleitores. Quem tem título de eleitor em que já conste a expressão "Identificação Biométrica", no canto superior direito, não precisará comparecer à convocação.

No Espírito Santo, 38 municípios já realizaram o cadastramento, o que representa 48,36% dos eleitores, ou seja, 1.332.404 pessoas. O objetivo do cadastramento é tornar ainda mais segura a identificação do eleitor na hora do voto, ao impedir qualquer possibilidade de fraude.

COMO FUNCIONA?

A biometria é uma tecnologia empregada pela Justiça Eleitoral que permite identificar o cidadão, de modo seguro e eficaz, por meio das impressões digitais, da fotografia e de sua assinatura. Além disso, o sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System), adotado pela Justiça Eleitoral, afasta situações de duplicidade ou multiplicidade de inscrições no cadastro eleitoral. Ele tem capacidade para comparar até 160 mil impressões digitais por dia.

ONDE IR

Cartório Eleitoral de Colatina

Endereço: Avenida Vitória, nº 44, bairro Maria das Graças

Horário de Atendimento: 12 às 18 horas

Telefone: (27) 3722-4806

Cartório Eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim

Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 381, bairro Amarelo

Horário de Atendimento: 12 às 18 horas

Telefone: (28) 3522-4827

MUNICÍPIOS QUE JÁ TÊM BIOMETRIA

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Anchieta

Apiacá

Baixo Guandu

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

João Neiva

Laranja da Terra

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Mucurici

Muniz Freire

Ponto Belo

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

