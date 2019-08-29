Eleitores de Colatina e Cachoeiro já têm data para fazer biometria

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 05:05
Os municípios de Colatina, no Noroeste do Estado, e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul, vão ser os próximos a fazer o recadastramento biométrico dos eleitores. Em Colatina, que possui 88.412 eleitores, o cadastro digital começa no dia 11 de setembro. Já em Cachoeiro, os 136.907 eleitores vão começar a se recadastrar em 18 de setembro.
Para isso, os eleitores deverão comparecer aos cartórios eleitorais de cada município, levando documento oficial com foto, título de eleitor (se tiver) e um comprovante de residência recente. O eleitor que não se apresentar terá o título cancelado. E mesmo quem não é obrigado a votar - como as pessoas com mais de 70 anos de idade, analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos - deve fazer o cadastramento caso deseje votar nas próximas eleições.
Tanto em Colatina como em Cachoeiro alguns eleitores já procuraram voluntariamente os cartórios, nos últimos meses, para renovar o título, e fizeram a atualização. Em Colatina, foram 22.302 pessoas, e em Cachoeiro, 33.598 eleitores. Quem tem título de eleitor em que já conste a expressão "Identificação Biométrica", no canto superior direito, não precisará comparecer à convocação.
No Espírito Santo, 38 municípios já realizaram o cadastramento, o que representa 48,36% dos eleitores, ou seja, 1.332.404 pessoas. O objetivo do cadastramento é tornar ainda mais segura a identificação do eleitor na hora do voto, ao impedir qualquer possibilidade de fraude.
COMO FUNCIONA?
A biometria é uma tecnologia empregada pela Justiça Eleitoral que permite identificar o cidadão, de modo seguro e eficaz, por meio das impressões digitais, da fotografia e de sua assinatura. Além disso, o sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System), adotado pela Justiça Eleitoral, afasta situações de duplicidade ou multiplicidade de inscrições no cadastro eleitoral. Ele tem capacidade para comparar até 160 mil impressões digitais por dia.
ONDE IR
Cartório Eleitoral de Colatina
Endereço: Avenida Vitória, nº 44, bairro Maria das Graças
Horário de Atendimento: 12 às 18 horas
Telefone: (27) 3722-4806
Cartório Eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim
Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 381, bairro Amarelo
Horário de Atendimento: 12 às 18 horas
Telefone: (28) 3522-4827
MUNICÍPIOS QUE JÁ TÊM BIOMETRIA
Água Doce do Norte
Águia Branca
Alegre
Anchieta
Apiacá
Baixo Guandu
Boa Esperança
Bom Jesus do Norte
Castelo
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Ibatiba
Ibiraçu
Ibitirama
Itaguaçu
Itapemirim
Itarana
João Neiva
Laranja da Terra
Marechal Floriano
Marilândia
Mimoso do Sul
Mucurici
Muniz Freire
Ponto Belo
Presidente Kennedy
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Teresa
São Domingos do Norte
São José do Calçado
São Roque do Canaã
Viana
Vila Pavão
Vila Valério
Vila Velha
Vitória
