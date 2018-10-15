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Eleições 2018

Eleitor pode solicitar certidão de quitação eleitoral pela internet

A certidão é um documento importante que comprova que o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 20:34

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 20:34

Certidão de quitação eleitoral Crédito: Divulgação | TSE
Eleitores de todo o Brasil já podem emitir pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a certidão de quitação eleitoral. A certidão é um documento importante que comprova que o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral.
A emissão da certidão eletrônica começou nesta segunda-feira (15). O comprovante é exigido do eleitor para a emissão de passaporte ou para assumir cargos públicos. Também substitui o comprovante de votação, atestando que o eleitor não está em falta com a Justiça Eleitoral.
A certidão também pode ser obtida pessoalmente em qualquer cartório eleitoral, para isso basta levar o canhoto entregue no dia da votação do primeiro turno. Na falta do comprovante, somente o cartório eleitoral no qual o eleitor está inscrito poderá emitir a certidão durante esse período.
Já a solicitação eletrônica pode ser feita no site do TSE ou dos tribunais regionais eleitorais. Se preferir, o eleitor também pode baixar o aplicativo E-titulo no celular ou no tablet e emitir o documento. A certidão de quitação eleitoral é um documento gratuito.
> Cai número de deputados eleitos com votos próprios em 2018

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