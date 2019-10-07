Home
>
Política
>
Eleição de Vitória terá campo aberto pela disputa do poder

Eleição de Vitória terá campo aberto pela disputa do poder

O prefeito Luciano Rezende concluirá o seu segundo mandato à frente do Executivo da Capital. A um ano do pleito, cerca de 10 nomes já se colocam para a corrida eleitoral, veja a lista