Eduardo Bolsonaro pede que denúncia vá para juizado especial

Caso está na primeira instância, na vara criminal, após envio do ministro do STF Luís Roberto Barroso; denúncia investiga suposta ameaça a jornalista que teria se relacionado com Eduardo