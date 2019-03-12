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Política

Eduardo Bolsonaro deve presidir comissão de relações exteriores da Câmara

Eduardo foi, por exemplo, um dos responsáveis por levar ao pai o nome do atual ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo

Publicado em 

12 mar 2019 às 10:32

Publicado em 12 de Março de 2019 às 10:32

Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro Crédito: Windows)
O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) deve presidir a comissão de relações exteriores da Câmara, que será instalada nesta quarta-feira (13). Filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado demonstra interesse em presidir o colegiado desde o início do mandato, em fevereiro, mas ainda estavam sendo feitas negociações sobre a distribuição dos colegiados pelos partidos.
O "03", como é chamado por ser o terceiro de cinco filhos, tem ambições de assumir uma liderança na área de relações internacionais do governo. Eduardo foi, por exemplo, um dos responsáveis por levar ao pai o nome do atual ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, indicação do autor conservador Olavo de Carvalho.
Ele também é o responsável pela organização da Cúpula Conservadora das Américas, evento que reuniu nomes da direita latino-americana em Foz do Iguaçu (PR) em dezembro. 
O líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO), confirmou que o partido negociou a comissão com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas evitou falar sobre presidência. 
Segundo ele, os membros da sigla nos colegiados só serão definidos após a instalação. "Para presidir ele primeiro precisa ser um membro", disse o deputado. O nome de Eduardo já é dado como certo em negociações de líderes da Casa, porém. 
O filho deputado de Bolsonaro tem tido atuação discreta na Câmara desde o início do mandato, evitando permanecer muito tempo no plenário. Não tem se envolvido, por exemplo, pessoalmente em negociações de projetos como a reforma da Previdência de seu pai, dizem parlamentares favoráveis à proposta.

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