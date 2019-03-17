Home
>
Política
>
Eduardo Bolsonaro chama brasileiros ilegais no exterior de 'vergonha'

Eduardo Bolsonaro chama brasileiros ilegais no exterior de 'vergonha'

Ao falar sobre perspectivas do encontro entre Jair Bolsonaro e o americano Donald Trump, o deputado Eduardo Bolsonaro disse o encontro vai ser "bem descontraído"